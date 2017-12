Un véhicule finit sa course sur le toit à Erschwil

Une automobiliste s'est retrouvée la tête en bas après avoir touché, pour une raison inconnue, le garde-fou d'un pont à Erschwil (SO). Sa voiture s'est retournée sur le toit et s'est arrêtée 70 mètres plus loin.

La femme de 24 ans a été moyennement blessée, écrit dimanche la police cantonale. Elle a été amenée à l'hôpital par ambulance.

(ats/nxp)