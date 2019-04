Un piéton a été frôlé par une voiture

Samedi, peu avant 11h15, la police cantonale bernoise a été informée du fait qu'un homme a été frôlé par un véhicule sur l'un des niveaux du parking à la rue de la Gabelle 31, à Bienne, près d'un centre commercial. Selon les éléments actuels, un conducteur était sur le point de sortir du parking, lorsqu'au même moment un homme marchait sur le niveau du parking. L'homme a ensuite été frôlé par la voiture. Après avoir rapidement demandé au piéton comment il se sentait, le conducteur a poursuivi sa route, selon un communiqué de la police cantonale bernoise.

L'homme a été légèrement blessé lors de l'accident et s'est rendu plus tard lui-même chez le médecin. Selon les déclarations, le véhicule serait un break de couleur claire et un modèle plutôt ancien.

La police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'accident et cherche des témoins. En particulier, le conducteur du break de couleur claire ou des personnes pouvant fournir des indications sur le déroulement de l'accident sont priées de s'annoncer au +41 32 344 51 11.

