Un mort dans l'incendie d'un sous-sol à Zurich

Une personne a perdu la vie dans un incendie, jeudi matin à Zurich. Le feu a pris au sous-sol d'un immeuble commercial. Alertés peu après 06h00, les pompiers ont découvert le corps sans vie de la victime, une fois les flammes éteintes.

Le sinistre est survenu dans le troisième arrondissement de la ville, à proximité immédiate de la gare de Zurich-Wiedikon. A l'arrivée des pompiers, deux containers étaient en feu dans l'arrière-cour de l'immeuble, de même que le sous-sol.

On ignore pour l'instant l'origine de l'incendie. Les causes du décès de la personne trouvée sans vie ne sont pas non plus clairement établies, indiquent les services de secours de la ville. (ats/nxp)