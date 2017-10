Un jeune de 23 ans décède dans sa cellule vaudoise

Ni la tentative de réanimation par l'agent de surveillance ni le massage cardiaque prodigué par les secours arrivés rapidement sur les lieux n'ont pu sauver le détenu. L'homme, retrouvé inconscient dans sa cellule de la zone carcérale du centre de La Blécherette, est décédé ce mardi 24 octobre 2017.

Le Gambien de 23 ans, en infraction à la loi sur les étrangers (LEtr), a été interpellé par les gardes-frontière en gare de Lausanne le dimanche 22 octobre vers 20 heures. Il avait dans un premier temps subi des contrôles médicaux au CHUV, où il a passé la nuit, avant d’être conduit à la zone carcérale de la Police cantonale vaudoise au Mont-sur-Lausanne le lundi 23 octobre. Il devait être transféré à Lucerne, canton d’attribution, ce mardi 24 octobre en fin de matinée. La procureure de service a été renseignée et s’est rendue sur place. Elle a confié les investigations et mesures d’enquête aux enquêteurs de la Police de sûreté et de la brigade de police scientifique. A ce stade de l’enquête, les investigations déjà effectuées n'ont pas révélé d'élément impliquant un tiers, non plus qu'un acte auto-agressif. Les enquêteurs poursuivent leurs travaux en collaboration avec le personnel du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) qui procédera à une autopsie visant à déterminer la cause du décès.