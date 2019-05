Un incendie bloque la circulation sur le Grand-Pont

«Un incendie s'est déclaré vendredi matin dans le secteur du Grand Pont à Lausanne», confirme Jean-Philippe Pittet, porte-parole de la police de Lausanne. Le Grand-Pont a été fermé à la circulation pour permettre aux secours d'intervenir.

En raison d'un incendie, la circulation sur le Grand-Pont est actuellement interdite afin de permettre l'engagement des sapeurs-pompiers du SPSL — Sécurité Lausanne (@LausanneSE) 3 mai 2019

D'après un témoin, des appareils de ventilation auraient pris feu dans la cour intérieure causant un important dégagement de fumée.

Les pompiers sur place ont confirmé que l'incendie aurait débuté au niveau des ventilations du deuxième étage mais la cause n'est pas encore connue. Pour l'heure, le feu est maîtrisé et des investigations sont en cours pour garantir que tout soit bien terminé. Aucune évacuation n'a été nécessaire et il n'y a pas eu de blessés.

Incendie secteur Grand-Pont. Feu de ventilation à l’extérieur du bâtiment maîtrisé par les sapeurs-pompiers #SPSL. Pas de blessé. Contrôles et ventilation en cours. — Sécurité Lausanne (@LausanneSE) 3 mai 2019

Les lignes de bus circulant sur le Grand-Pont sont déviées.

Pour les besoins de l'intervention, le Grand-Pont est toujours fermé.

Grand-Pont fermé à la circulation probablement durant encore plus d’une heure en raison de l’incendie — Sécurité Lausanne (@LausanneSE) 3 mai 2019

Développement suit. (TDG)