Un homme décède dans une collision frontale

Une collision frontale entre deux véhicules a coûté la vie à un automobiliste mardi après-midi à Reconvilier (BE). Âgé de 58 ans et domicilié dans le canton de Berne, le malheureux est décédé sur place; l'autre conducteur impliqué, 39 ans, s'est rendu de lui-même à l'hôpital.

Le choc s'est produit après que la voiture de la victime a dévié de sa trajectoire et heurté le mur d'un bâtiment jouxtant la chaussée à la sortie du village. Elle est ensuite entrée en collision frontale avec un véhicule arrivant en sens inverse, indiquent mardi soir la police cantonale et le Ministère public régional Jura bernois-Seeland dans un communiqué.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer causes et circonstances de l'accident. «Il n'est pas exclu qu'un problème médical soit à l'origine de la collision», notent-ils. Outre les forces de l'ordre, une ambulance, un hélicoptère de la Rega ainsi que les sapeurs-pompiers de Tramelan et La Birse ont été dépêchés sur place. Le tronçon concerné de la route principale reliant Moutier à Tavannes était fermé à la circulation pendant plusieurs heures. ()