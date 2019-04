Un ex-enseignant condamné à de la prison ferme

Le Tribunal pénal de Bâle-Ville a condamné jeudi un ex-enseignant du secondaire à trois ans de prison, dont un ferme, pour actes d'ordre sexuel répétés avec des enfants. Il se faisait passer pour une fille sur internet pour obtenir des images explicites de garçons.

Une interdiction de travailler avec des enfants de moins de 16 ans pour une durée de cinq ans a aussi été prononcée. Le Ministère public réclamait une peine de plus de six ans de prison et la défense quinze mois avec sursis. A cela s'ajoutent des frais judiciaires de 87'000 francs et des dommages et intérêts.

Pendant près de dix ans, jusqu'à ce qu'il se fasse attraper en 2014, le Suisse de 37 ans a collecté près de 50'000 photos et vidéos pornographiques de garçons de moins de 16 ans.

L'acte d'accusation faisait état de près de 250 victimes. La cour en a reconnu 193 cas. Les autres ont été rejetés car insuffisamment documentés. Aucune des victimes n'avait moins de 12 ans. (ats/nxp)