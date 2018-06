Un chauffard provoque deux accidents en 24h

Un automobiliste de 27 ans a provoqué deux accidents à Coire (GR) en 24 heures, prenant à chaque fois la poudre d'escampette après ses forfaits. La police municipale l'a retrouvé les deux fois, a-t-elle annoncé dans un communiqué diffusé samedi.

Le premier accident est survenu dans la nuit de jeudi à vendredi, lorsque l'homme a percuté un arbre dans le nord-ouest de la ville, avant de prendre la fuite. La police l'a appréhendé et lui a retiré son permis de conduire.

Cette mesure n'a toutefois pas dissuadé le conducteur de rouler avec sa voiture vendredi soir. Cette fois-ci, il a embouti une barrière de sécurité et un panneau de vitesse sous un pont d'autoroute. Un morceau de la barrière coincé à l'avant de son véhicule ne l'a pas non plus empêché de s'enfuir à nouveau. Il a été arrêté un peu plus tard par la police.

La voiture est complètement détruite, selon la police. Les dégâts à l'infrastructure routière se montent à plusieurs milliers de francs. (ats/nxp)