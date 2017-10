Un accident de camions provoque un embouteillage géant sur l’autoroute

Le carambolage s’est déroulé sur l’autoroute A1, à environ 1 km avant la sortie de Rolle quand on circule en direction de Genève. Trois poids lourds étaient impliqués. Ce sinistre a blessé un ouvrier aux jambes. Il a été emmené en ambulance à l’hôpital.

Un camion remorque Denner a percuté un véhicule du Service des routes parqué sur la bande d’arrêt d’urgence pour signaler des travaux. Il est ensuite entré en collision avec un autre camion qui effectuait lesdits travaux.

La remorque s’est renversée en travers des deux voies de l’autoroute, bloquant complètement la circulation. Tout l’après-midi, la police cantonale indiquait que les véhicules provenant de Morges devaient sortir à Aubonne.

Le plan Delesta a été activé, en collaboration avec la Protection civile, qui s’occupait d’orienter les véhicules sur les déviations. Les voitures bloquées entre la sortie d’Aubonne et le lieu de l’accident, sur une distance de 3 à 4 km, ont été évacuées vers la sortie d’autoroute d’Aubonne également.

«On les fait revenir en arrière car il n’est pas possible de leur ouvrir la voie en direction de Rolle, précisait dans l’après-midi le porte-parole de la police cantonale, Arnold Poot. Cela prend beaucoup de temps. Puis il faudra évacuer les trois poids lourds et nettoyer la chaussée souillée par des hydrocarbures et des denrées alimentaires. Il y a en pour plusieurs heures.» Ce n’est que vers 15 h 10 que la dernière voiture a été évacuée de l’autoroute. «Il y avait près de 4 kilomètres de bouchon. Cela représentait plus d’une centaine de voitures coincées entre Aubonne et Rolle», détaille Arnold Poot.

Les camions, qui étaient plus difficilement manœuvrables, ont attendu encore plus longtemps. C’est qu’il a fallu des heures pour nettoyer la chaussée à la haute pression, notamment pour éliminer les liquides alimentaires répandus sur la chaussée. «Et manque de chance, un des remorqueurs a crevé en se rendant sur l’accident», ajoute Arnold Poot. La circulation a été reportée sur les routes secondaires, côté Jura, et elle a forcément été surchargée également. L’autoroute n’a finalement été rouverte qu’à 19 h 20.

