Un Veveysan poste les images du vol de bijoux sur Facebook

«Help, commerçants, soyez sur vos gardes!» Gérant du magasin Ozone, rue du Conseil à Vevey, Jean-Claude Vienne n’y a pas réfléchi à deux fois. À peine a-t-il compris, mardi après-midi, s’être fait dérober un gros collier en or et des bagues d’une valeur de 2000 francs au total par un client du matin, il s’est empressé de diffuser les images de son système de vidéosurveillance sur ses comptes Facebook.

«Je l’ai fait pour avertir les commerçants de la région, explique-t-il. Et, qui sait, offrir un début de piste aux enquêteurs, même si je n’y crois pas. Et puis si ce voyou se sent atteint dans sa sphère privée, qu’il vienne en discuter», ironise celui qui est connu pour le style provocateur de ses innombrables commentaires de la vie veveysanne. «Je m’attendais du reste à être mitraillé de messages de réprimande, mais ça n’a pas été le cas», glisse-t-il malicieusement.

Sur les 11 minutes et 30 secondes de séquence, le voleur, qui se présente avec un enfant, fait preuve d’un sang-froid qui dénote une certaine habitude. Un objet tombe et distrait le gérant quelques secondes. C’est juste le temps qu’il faut à l’homme pour piocher dans une boîte des bagues en argent bien précises et les fourrer dans une poche de sa veste. Il demande ensuite à voir des montres, en choisit quatre, dit vouloir les acheter. À peine Jean-Claude Vienne s’est-il absenté dans l’arrière-boutique que la vitre d’une table d’exposition se soulève et le collier disparaît dans une poche arrière. Le malfrat veut payer cash et doit passer à la banque retirer la somme. On ne le reverra plus. «Depuis l’ouverture du magasin en 2016, j’ai été victime de plusieurs larcins, mais là j’avoue que j’ai voulu témoigner de mon ras-le-bol», explique Jean-Claude Vienne, qui a déposé une plainte pénale.

«Mise au pilori interdite»

La diffusion d’images de vidéosurveillance ne va pas sans rappeler deux précédents de sinistre mémoire, et autrement plus violents, à Vevey: les braquages à cinq mois d’écart, en 2015, de la Bijouterie Meylan, rue des Deux-Marchés. Des images qui avaient été très largement partagées sur les réseaux sociaux, facilitant les recherches de la police, puis le travail de la justice. Elles avaient également été diffusées sur un réseau d’alerte – Athena Project – qui réunit des dizaines d’horlogers de Suisse. Différentes polices cantonales, dont la gendarmerie vaudoise, y sont associées.

Il n’en demeure pas moins que, du point de vue du droit, poster des telles images sur Internet est répréhensible. «C’est clairement illégal, la mise au pilori est interdite, rappelle Sébastien Fanti, avocat spécialisé dans le droit des technologies. C’est théoriquement une atteinte à la personnalité du voleur, même si on imagine bien que ce dernier ne viendra pas demander réparation. Le diffuseur de telles images encourt malgré tout une procédure civile, voire pénale – pour calomnie ou diffamation, par exemple – dans le cas où il accuserait quelqu’un à tort ou si une personne apparaissant sur une telle vidéo se sentait lésée.»

La police cantonale, par la voie de la porte-parole Florence Maillard, confirme le cadre légal. Si elle ne nie pas que de telles images lui sont utiles (du reste, celles du vol de mardi sont en sa possession), «elle n’encourage pas à la diffusion de telles vidéos sur les réseaux sociaux, car il ne revient pas au citoyen de se substituer à la police dans le cadre de son enquête». (TDG)