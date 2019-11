Trois génisses noyées dans la Venoge

Mais qu'est-ce qui a bien pu susciter une peur pareille chez ces pauvres génisses? «Peut-être bien un chien. Ce ne serait pas la première fois», soupire leur propriétaire Olivier Duperrut, par ailleurs membre de l'Exécutif de Vufflens-la-Ville. Toujours est-il que mercredi après-midi, alors que le troupeau paissait paisiblement à proximité du village, quelque chose a semé la panique.

Les dix bêtes ont défoncé la barrière de leur pâturage avant de foncer vers la Venoge, en amont de la gare CFF du village. Avec les pluies de ces derniers jours, le courant était toutefois fort et au moins trois d'entre elles n'ont pas réussi à regagner une rive.

Leurs cadavres ont été hélitreuillés jeudi peu avant midi, environ six cent mètres en aval du lieu où elles sont entrées dans la rivière.

L'incident a nécessité notamment l'action de la police cantonale vaudoise, des plongeurs de la Brigade du lac, des sapeurs-pompiers du Service de protection et de sauvetage de Lausanne et de ceux du Service Défense Incendie et Secours Région Venoge.