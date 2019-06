Trois blessés dans une collision à Reconvilier

Trois personnes ont été blessées samedi soir dans un accident de la circulation à Reconvilier (BE). Une des deux voitures impliquées a dévié de sa course dans un virage et est entrée en collision frontale avec l'automobiliste arrivant en sens inverse. Un garçon a été transporté par la Rega à l'hôpital, tandis que deux adultes ont été emmenés en ambulance.

La route de Tavannes a dû être fermée durant près de quatre heures pour dégager les véhicules et nettoyer la chaussée, a indiqué lundi la police bernoise. Une enquête a été ouverte afin de déterminer le déroulement et les circonstances de l'accident. (ats/nxp)