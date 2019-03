Tragique accident sur un campus à Lausanne

C’est un drame qui s’est déroulé sur le campus de l’Université de Lausanne (UNIL) il y a trois semaines. Jetée au sol par un parasol propulsé dans les airs par le vent, une étudiante de 22 ans est dans le coma depuis le 4 mars. Aujour­d’hui, sa famille sait qu’elle ne se réveillera jamais. Depuis septante-deux heures maintenant, ses parents attendent dans la douleur «que la mort cérébrale arrive».

«Ce jour-là, entre 12 et 13 heures, ma fille se rendait à l’université avec une copine, raconte le père de la victime, domicilié dans la région lausannoise, par téléphone. C’était un jour de bise. Les rafales montaient jusqu’à 120 km/h, selon les bulletins de la Radio romande.» Les deux étudiantes arrivent à la hauteur de Géopolis, le bâtiment qui accueille la Faculté des sciences sociales et politiques ainsi que celle des géo­sciences et de l’environnement. «Son amie a vu un parasol qui était poussé par le vent et a essayé de l’attraper, poursuit l’homme. D’un coup, l’objet a été projeté vers elle à toute vitesse. Elle a juste eu le temps de se coucher pour l’éviter avant de tenter d’alerter ma fille.» Cette dernière s’est alors retournée et a été heurtée de plein fouet par le parasol fou. «C’est comme si quelqu’un avait saisi ma fille par les jambes pour la jeter par terre. Sa tête s’est fracassée au sol.»

À qui la faute?

Les secouristes du campus sont très vite arrivés sur place, tout comme l’ambulance appelée en renfort. Aux urgences, les scanners et les diagnostics s’enchaînent. «Elle souffrait d’un important œdème cérébral mais, au début, on avait l’espoir qu’elle s’en sorte», confie le père de l’étudiante. Le sort en a voulu autrement. «Ce qui s’est passé est tellement absurde.»

Le père ne souhaite pas passer pour un quérulent. Il ne cherche pas un coupable: «Assez d’instances s’en chargeront.» Il ajoute: «Il y a beaucoup de rumeurs. Selon ce qu’on sait, le parasol viendrait de l’espace de rencontre étudiant Zelig (ndlr: lieu situé au rez-de-chaussée du bâtiment Géopolis). Il pleuvait un petit peu le 4 mars et un étudiant aurait voulu s’abriter le temps de fumer sa clope. On n’ouvre pas un parasol quand le vent se déchaîne. Je le répète: c’est absurde.»

À l’Université, Benoît Frund, vice-recteur Durabilité et Campus, évoque lui aussi le côté «absurde» de cet accident tragique. «Notre service de sécurité était sur place en quelques secondes et s’est chargé des premiers soins le temps de l’arrivée des secours. Une fois l’étudiante acheminée au CHUV, nous avons pris soin des personnes qui ont assisté à l’accident. Certains de ces témoins ne vont pas bien du tout et sont très choqués, ils ont peur de l’issue potentiellement tragique de ce drame. À l’université, toutes les personnes concernées sont effondrées à cause de cette catastrophe», lâche le responsable, manifestement sous le choc.

Du côté de Zelig, on confirme que le parasol vient bien de l’établissement. «C’est le seul moyen que nous avons pour nous abriter de la pluie, explique-t-on au sein de l’association. Les gens peuvent les prendre librement lorsqu’ils vont s’installer dehors. Nous ne savons donc pas qui est la personne qui en a ouvert un ce jour-là.»

Pour le reste, et plus précisément sur la délicate question des responsabilités, Benoît Frund ne se dérobe pas. «L’Université prendra ses responsabilités. Mais, à notre connaissance, il n’y a aujour­d’hui pas encore d’enquête lancée sur cette affaire. S’il devait y en avoir une, nous nous mettrions bien sûr à la disposition des enquêteurs. Mais chaque chose en son temps. Aujour­d’hui, l’heure est à la consternation», indique le vice-recteur, qui rappelle que l’alma mater a déjà dû faire face à un décès sur le campus. Il y a quelques années, un entraîneur de rugby avait fait une crise cardiaque devant ses étudiants. (TDG)