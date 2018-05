Sortie de route fatale dans le Jura

Un accident mortel très spectaculaire s'est produit vers 2h25 dans la nuit de dimanche à lundi à Courfaivre. Sous la violence du choc, une voiture a été coupée en deux. Son conducteur n'a pas survécu, contrairement à son amie.

L'automobiliste, qui circulait à une vitesse probablement inadaptée, a perdu la maîtrise de sa voiture juste avant l'entrée du village, a indiqué lundi la police cantonale jurassienne.

Le véhicule a quitté la route puis a continué sa trajectoire dans un champ et a heurté violemment l'angle d'un hangar. L'angle ayant un pilier en métal, le véhicule a été coupé en deux.

L'arrière de la voiture a fini à proximité de la route cantonale tandis que l'avant, avec ses occupants, a continué son embardée en direction d'un bâtiment agricole. Peu avant ce dernier, la partie avant de la voiture a percuté latéralement deux chargeurs de tracteur qui étaient entreposés devant le bâtiment.

Suite à cette collision, le conducteur a été éjecté de la voiture et a heurté violemment la façade du bâtiment. Grièvement blessé, et malgré les massages cardiaques prodigués par la police puis par les ambulanciers, il est décédé sur les lieux de l'accident. Légèrement blessée et très choquée, sa compagne a été prise en charge par les ambulanciers. La route a été fermée durant 05h30 pour les besoins du constat. (ats/comm/nxp)