Six blessés dans un accident de calèche

Six personnes, dont trois enfants, ont été légèrement blessées dimanche à Lupfig (AG), lorsque la calèche les transportant s'est renversée. Les trois autres passagers de l'attelage en ont été quittes pour la peur.

Les blessés, trois adultes âgés de 30 à 41 ans et trois enfants âgés de six à dix ans, ont été transportés à l'hôpital, a indiqué la police cantonale d'Argovie dans un communiqué. Les chevaux et le cocher de 44 ans sont indemnes.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la calèche s'est renversée sur le côté vers 14h15 sur une route secondaire, quand les chevaux ont pris un angle trop petit en tournant. Les dégâts matériels se montent à environ 3000 francs, a ajouté la police. (ats/nxp)