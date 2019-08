Routier intercepté après 17 heures au volant

La Police cantonale fribourgeoise a intercepté lundi un chauffeur poids lourds portugais qui se trouvait derrière son volant depuis 17 heures non-stop. Le temps dépassait de 7 heures la norme autorisée pour une période de 24 heures.

Outre les 17 heures de conduite, le train routier immatriculé au Portugal présentait trois pneus non conformes, ont constaté les forces de l'ordre. L'interception est intervenue dans le cadre d'un contrôle axé sur les camions et leur vitesse, avec plus de 7000 véhicules mesurés sur l'A12, entre Fribourg Sud et Rossens.

Trente-deux d'entre eux roulaient en excès de vitesse durant les six heures de la période de contrôle lundi matin, précise le communiqué. Dix-sept véhicules ont été par ailleurs arrêtés et soumis à des contrôles plus approfondis à Farvagny-le-Grand. L'ensemble des contrevenants ont été dénoncés.