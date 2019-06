Plus de peur que de mal après un accident naval

Grosse émotion après un accident de bateau sur le Rhin à la hauteur de Diessenhofen (TG), près de Stein am Rhein: la police s'est déployée à la recherche de disparus. Mais les deux hommes à la barre et leurs femmes avaient rejoint la rive par leurs propres moyens.

Les deux couples de retraités domiciliés à Schaffhouse descendaient vendredi soir le Rhin en direction Diessenhofen quand leur barque s'est fracassée contre une signalisation fluviale. Les quatre naufragés ont rejoint la rive sains et saufs et annoncé l'accident dans un restaurant avant de rentrer chez eux.

Des habitants le long du fleuve qui avaient vu la barque chavirer ont également lancé l'alarme dans leur pays respectif, a indiqué la police thurgovienne. Comme le sort des quatre occupants n'était pas clair, une action de recherche a été lancée durant une heure. Des unités spécialisées avec plongeurs ont été dépêchées de Thurgovie, de Schaffhouse et même de Constance.

Pompiers, ambulanciers médecins et équipiers du sauvetage allemand se sont joints aux opérations de recherche. Un des retraités s'est annoncé plus tard à la police, ce qui a permis de lever l'alerte. Les quatre seniors seront dénoncés au ministère public de Kreuzlingen et l'épave a été repêchée. Les dégâts se montent à plusieurs milliers de francs. (ats/nxp)