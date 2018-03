Père incestueux: le SPJ est le premier à se poser des questions

Sans la dénonciation en 2015 d’une des filles abusées, l’affaire du père incestueux qui horrifie depuis mardi le Tribunal criminel de la Broye et du Nord vaudois n’aurait peut-être jamais été portée devant la justice pénale.

Comment l’enfer sexuel vécu par plusieurs des huit enfants – trois filles et cinq garçons – de cette famille vaudoise de mormons a-t-il pu passer sous les radars du Service de protection de la jeunesse (SPJ), institution dont la mission est d’assurer la protection des mineurs?

Christophe Bornand, chef du SPJ, est le premier à se poser la question: «Évidemment, avec le recul, on se dit que le système mis en place a loupé quelque chose à un moment donné.»

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette famille a donné bien du fil à retordre au SPJ. Son dossier auprès de ce service remonte à 2001 et comporte à ce jour 150 pages de journal de suivi, ainsi qu’une quinzaine de rapports adressés à la justice de paix. «Nous avons eu à certains moments des parents demandeurs et très collaborants, et à d’autres moments des parents qui l’étaient moins, peut-être parce qu’ils sentaient que quelque chose pouvait arriver», résume Christophe Bornand.

L’autorité s’était préoccupée de la manière d’être de ces gens à la suite d’inquiétudes manifestées dans le milieu scolaire et chez les pédiatres. Le cas était déjà hors norme au départ, notamment avec un père souffrant d’un retard mental et de troubles du comportement lui valant une rente AI.

Mariés à l’âge de 20 ans, les deux jeunes parents s’étaient montrés très vite incapables de gérer une famille devenant de plus en plus nombreuse. Un service éducatif avait alors été mis en route afin de pallier les manquements constatés, de même qu’une aide au ménage.

De plus, une curatelle d’assistance éducative en faveur de tous les enfants les épaulait dès 1997. À cela s’était ajouté l’engagement de la fondation AEMO, mandatée par le SPJ pour tenter de mettre en place des règles et des limites au sein de la famille.

La police alertée

Il demeure que tous les feux étaient à l’orange, sinon au rouge. «À plusieurs reprises nous avons alerté la police car certains questionnements nous inquiétaient, indique Christophe Bornand. Mais les enfants se rétractaient, même lorsqu’ils étaient pris en charge par des professionnels de la pédopsychiatrie.»

Malgré le réseau pluridisciplinaire déployé pour les surveiller et les aider, il aurait été difficile de faire la part des choses entre la compréhension que chacun des membres de la famille pouvait produire. Ou encore entre le déni exprimé et la manipulation du père et de la mère constatée par la suite.

Vers 2007, la justice de paix avait mandaté des experts pour dresser un bilan psychologique et cognitif de la famille. Il en était ressorti que, pour l’équilibre tant des parents que des enfants, il valait mieux poursuivre le travail à domicile avec toute la sécurisation qui était en place plutôt que d’ordonner un placement.

Les manquements observés à l’époque relevaient notamment de l’hygiène et des soins. Il est par exemple apparu que la mère avait négligé d’aller chercher à la pharmacie les médicaments prescrits pour soigner une de ses filles gravement malade. Ou que les parents n’avaient pas acheté les lunettes médicales dont avait besoin l’un des garçons. Par ailleurs, à l’époque, si certains enfants avaient des marques de coups, tout portait à croire que c’était parce qu’ils se battaient entre eux, et non parce que leurs parents les frappaient, comme on l’a appris plus tard.

Le SPJ souligne que l’approche pluridisciplinaire mise en œuvre permettait de faire chaque mois le point sur la situation, par des visites inopinées, des contacts avec les écoles, les garderies et les pédiatres. Et que des placements ont tout de même été ordonnés à certains moments. Christophe Bornand déplore que cela n’ait pas suffi. Pour autant, il ne pense pas que ce soit dû à un maillon faible dans le réseau entourant la famille, mais plutôt au côté assez pervers de ce couple.

Une véritable communauté

Le chef du SPJ souligne par ailleurs que cette famille constituait une véritable communauté, vivant un peu en vase clos, où régnait la culture du secret. Il ajoute que, dans un système familial comportant autant d’enfants, les plus jeunes se sentent davantage dans la normalité dans leur comportement non seulement face aux adultes, mais aussi par rapport à leurs aînés.

Le procès se poursuit ce jeudi. (TDG)