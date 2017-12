Nouvelles arrestations de faux policiers à Bâle

Cinq escrocs présumés qui se faisaient passer pour des policiers ont été arrêtés à Bâle. Cela porte à huit le nombre de faux policiers appréhendés dans des affaires d'escroquerie par téléphone en quelques semaines.

Les cinq arrestations les plus récentes ont été réalisées alors que les escrocs présumés allaient chercher l'argent chez leurs victimes, a indiqué mercredi le Ministère public de Bâle-Ville. Il s'agit de trois Allemands et de deux Turcs âgés de 31 à 48 ans.

Il y a un peu plus d'une semaine, trois personnes ont déjà été arrêtées pour les mêmes motifs. Il s'agissait alors de trois Macédoniens âgés de 28 à 54 ans.

Plusieurs victimes

Le système opératoire des faux policiers est toujours le même. Ils prennent contact par téléphone avec leur future victime en utilisant un numéro falsifié qui fait croire que l'appel provient effectivement d'un poste de police.

Ils recommandent alors à leurs victimes de retirer tout leur argent de la banque, car leurs comptes bancaires ne sont plus en sécurité, et de ramener l'argent à la maison. Un faux policier vient ensuite au domicile des victimes pour prendre l'argent, les bijoux et autres valeurs pour soi-disant les mettre en sécurité.

Plusieurs victimes se sont déjà annoncées à la police. Le montant escroqué dans le canton de Bâle-Ville est estimé à environ un million de francs par le Ministère public. (ats/nxp)