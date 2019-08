Nombreux excès de vitesse sur l'A12

Dans le cadre d’un contrôle axé sur les trains routiers et sur la vitesse des usagers, la Police cantonale a mesuré plus de 7000 véhicules sur l’A12, entre Fribourg Sud et Rossens, lundi 26 août. Trente-deux excès de vitesse ont été constatés, communique la police cantonale fribourgeoise. Un automobiliste a été mesuré à 151 km/h.

Par ailleurs, plusieurs chauffeurs de camions ont commis des infractions.

Il a été notamment constaté qu’un conducteur professionnel immatriculé au Portugal avait cumulé 17 heures de conduite sur 24 heures, soit 7 heures de plus qu’autorisées.

Deux véhicules ont par ailleurs été immobilisés, ne répondant pas aux normes en vigueur.

Les contrevenants ont été dénoncés.