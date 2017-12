Les deux femmes blessées dans un état critique

Les deux femmes blessées par balles vendredi soir à Hedingen (ZH) sont dans un état critique. Un homme a été trouvé mort dans un appartement. Le déroulement des faits demeure encore obscur.

La police a été alarmée peu après 17h00 lorsqu'une femme grièvement blessée a été trouvée devant un appartement d'un immeuble locatif. A ce moment-là, l'auteur présumé et une autre femme se étaient encore dans l'appartement. La police a donc dépêché une unité spéciale et tenté d'entrer en contact avec l'auteur.

Zeugen gesucht: 044 247 22 11

Hedingen: Ein toter Mann und zwei verletzte Frauen

Am späteren Freitagnachmittag hat sich in einer Wohnung in Hedingen ein Vorfall ereignet, bei dem ein Mann gestorben ist und zwei Frauen schwer verletzt wurden.https://t.co/FiPzcf7XkN



Symbolbild pic.twitter.com/DGOA8kSiiR