Le Moulin d'Yverdon ravagé par les flammes

Un impressionnant incendie s'est déclenché tôt jeudi matin à deux pas du centre-ville d'Yverdon-les-Bains. Les pompiers ont été alertés vers 3h45 pour un feu d'industrie au Moulin d'Yverdon.

Sur place, les hommes du Service d'incendie et de secours (SDIS) du Nord vaudois ont constaté que la partie centrale du moulin de la rue Cordey était la proie des flammes. Ils ont immédiatement procédé à l'évacuation des deux personnes qui vivent dans un appartement situé sur la partie gauche de l'immeuble. «Nous avons tenté d'éviter que les flammes ne s'y propagent, de même qu'à l'autre extrémité du bâtiment», explique le major instructeur Eric Stauffer, chef du SDIS Nord vaudois.

S'ils ont pu préserver l'habitation, les sapeur placés sous le commandement du capitaine adjudant Christophe Masson n'ont pas pu empêcher le feu d'atteindre, via le galetas, la seconde partie de l'édifice. L'ensemble de la toiture a du reste été dévorée par les flammes. A la demande du gérant du Moulin, ils sont en revanche parvenus à mettre en sécurité les documents administratif de cette société fondée en 1901.

«Nous nous retrouvés dans une situation particulière du fait de l'épaisse fumée qui se dégageait du brasier. Nous avons donc veillé à ce que les fenêtres des immeubles d'habitation voisines étaient bien fermées pour éviter que les habitants n'en inhalent pendant leur sommeil», reprend le commandant Stauffer. L'importante charge thermique du moulin dont l'intérieur est principalement composé de bois a empêché les pompiers de pénétrer à l'intérieur où planchers et toitures se sont effondrés.

A 5h30 ce jeudi matin, des flammes s'échappaient encore du bâtiment. Les pompiers devaient attendre le lever du jour pour voir comment procéder à l'extinction finale d'un sinistre ayant nécessité l'aide du SDIS de la plaine de l'Orbe et du Service de protection et sauvetage de Lausanne, qui sont respectivement intervenus avec une grande échelle et un bras articulé. (TDG)