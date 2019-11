La victime coiffait Cristiano Ronaldo

Le corps sans vie retrouvé dans un hôtel vendredi après-midi à Zurich serait celui d’un coiffeur et maquilleur portugais, selon plusieurs médias. L'homme aurait compté le footballeur star Cristiano Ronaldo parmi ses clients.

Sur la page Facebook professionnelle du défunt, on le voit en compagnie de mannequins et personnalités portugais. Une image publiée en 2015 le montre aussi en train de retoucher les cheveux de la star du foot.

Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d'un meurtre. La police cantonale de Zurich a arrêté un suspect, un ressortissant brésilien âgé de 39 ans, samedi soir à son domicile. L’enquête est en cours pour déterminer les circonstances et motivations, indique un communiqué de la police cantonale. Contactée, celle-ci se limite pour l'heure à cette communication et ne souhaite pas s'exprimer sur l’identité de la victime et de l’auteur présumé.

Chambre «pleine de sang»

Les faits se sont déroulés vendredi. La police a été appelée ce jour-là par l'hôtel d'affaires zurichois où a été retrouvé le corps. Selon une personne interrogée par «Blick», la victime se serait déjà disputée bruyamment avec quelqu’un le jour précédent. C’est une femme de ménage qui aurait découvert le corps dans une chambre «pleine de sang».

Le coiffeur aurait vécu en Suisse depuis 2017. Au journal «Diário de Notícias», sa famille dit son choc. Elle décrit une personne «joyeuse, qui vivait le moment présent et était toujours là pour ses amis».