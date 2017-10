L’agresseur à la hache avait des fantasmes de violence

Un Letton de 17 ans a agressé à la hache et blessé huit personnes dimanche soir à Flums (SG). L'agresseur a été blessé lors de son arrestation par la police. Il avait déjà fait l'objet d'une enquête après avoir exprimé des fantasmes de violence.

Le jeune homme s'en est pris dimanche soir peu après 20h à un couple qui se promenait avec une poussette sur la Postplatz. La première victime, un homme de 36 ans, a été grièvement blessée, a indiqué lundi la police cantonale dans une conférence de presse. L'étendue des blessures de la femme, âgée de 30 ans, n'a pas été communiquée.

Quant au bébé, il est tombé de la poussette lors de l'attaque et se trouve en observation à l'hôpital. D'autres passants ont été légèrement blessés en voulant venir en aide au couple. Il s'agit d'un homme de 72 ans et d'une femme de 59 ans, qui ont déjà pu quitter l'hôpital.

Après l'attaque sur la Postplatz, l'agresseur a pris la fuite avec une voiture volée, celle des passants qui s'étaient interposés. Au volant de cette voiture, il a eu un accident alors qu'il se dirigeait vers le lac de Walenstadt.

Il s'est alors échappé à pied vers une station-service où il a renouvelé ses attaques à la hache. Trois femmes, âgées de 21, 27 et 44 ans, ont été légèrement blessées. Elles sont toujours en observation à l'hôpital.

C'est à la station-service que la police a pu arrêter le jeune homme. Elle a dû utiliser des armes à feu et un taser pour le maîtriser. L'adolescent a été blessé grièvement lors de cette arrestation et se trouve actuellement à l'hôpital. Il est toutefois en état d'être entendu. La police a pu écarter tout acte terroriste et a indiqué que l'agresseur avait agi seul.

Fantasmes de violence

L'adolescent avait déjà attiré l'attention des autorités, après avoir exprimé des fantasmes de violence. Il y a quatre mois, des éducateurs du Service de l'enfance et de la jeunesse l'avaient signalé, tout comme son école professionnelle.

Une enquête du groupe d'intervention du Service psychologique scolaire avait été ouverte. Le Ministère public s'était saisi de l'affaire à la mi-septembre, afin de déterminer si le jeune homme représentait un risque pour autrui.

Pas de mesures de contrainte

A la suite de ces enquêtes, les autorités avaient écarté toutes mesures de contraintes à l'égard du jeune homme. «Ce type de mesure n'était pas indiqué», a déclaré devant la presse Stephan Ramseyer, procureur des mineurs.

Mais des mesures avaient été mises en place: le jeune homme, ainsi que ses parents, les avaient respectées, a-t-il ajouté sans détailler les mesures prises.

Le jeune homme, né en Lettonie, habite depuis quatre ans en Suisse: il a quitté Riga pour rejoindre ses parents dans le cadre d'un regroupement familial. Il suit un apprentissage.

La police a procédé à plusieurs opérations pendant la nuit de dimanche à lundi. Un hélicoptère a survolé Flums et une maison a été perquisitionnée. (ats/nxp)