Intoxication massive: une élève encore à l'hôpital

Au lendemain de l'intoxication brutale et massive qui a frappé un groupe d'élèves lors d'une épreuve de cross à Morbier (Jura), une seule collégienne était encore hospitalisée ce vendredi «dans un état stationnaire»a indiqué la Préfecture du Jura.

«Sur les seize victimes (de l'intoxication), cinq collégiens avaient été hospitalisés hier et, ce matin, un seul, une jeune fille, l'est toujours», a déclaré Jean-François Bauvois, directeur de cabinet du préfet du Jura.

Le pronostic vital de cette adolescente de 14 ans qui avait été transportée par hélicoptère à l'Hôpital de Besançon «n'est plus engagé, elle se trouve dans un état stationnaire», a-t-il ajouté, précisant que les autres collégiens avaient pu regagner leur domicile.

«Pour l'instant, aucune piste n'est privilégiée ni écartée», a indiqué pour sa part Lionel Pascal, le procureur de la République de Lons-le-Saunier, qui doit tenir une conférence de presse à 12h45 au Tribunal de grande instance.

??Evénement à Morbier : nous dénombrons 16 victimes parmi lesquelles 5 ont été hospitalisées. Les 11 autres ont pu rentrer chez elles. Des analyses sont en cours par l’ @arsbfc afin d’identifier l’origine des symptômes. pic.twitter.com/mozcUArc2M — Préfet du Jura (@Prefet39) October 3, 2019

Analyses judiciaires

«S'agit-il d'une intoxication volontaire ou accidentelle? C'est à l'enquête de le déterminer», a-t-il souligné. «Toutes les analyses déjà réalisées dans un cadre administratif et sanitaire, comme celle de l'eau, se sont révélées négatives. Les premières analyses faites sur les jeunes filles hospitalisées n'ont rien révélé. Restent les analyses judiciaires qui seront beaucoup plus poussées», a complété le magistrat.

«La difficulté est que l'on ne sait pas ce que l'on cherche et que nous devons donc faire une batterie d'analyses», a-t-il relevé.

Interrogé sur les causes de l'intoxication, le directeur de cabinet du préfet a confirmé que l'eau potable avait été mise hors de cause dès jeudi.

Pour la rentrée des élèves vendredi matin, «le recteur et le directeur des services académiques étaient présents auprès des collégiens, de l'équipe pédagogique et des parents avec une cellule de soutien psychologique composée de médecins, d'infirmiers et d'assistantes sociales», a-t-il ajouté. (afp/nxp)