Incendie à Ems-Chemie: pas de blessés

Dans la nuit de samedi à dimanche, un incendie s'est déclaré à l'extérieur du bâtiment de production d'Ems-Chemie à Domat/Ems (GR). Personne n'a été blessé et il n'y a eu aucun danger pour pour l'environnement, a signalé la police cantonale des Grisons.

La police cantonale a été prévenue de l'incendie à 04h22. Les pompiers de l'entreprise, en collaboration avec les pompiers de Bonaduz/Rhäzüns (GR), ont rapidement maîtrisé l'incendie. Ils l'ont éteint après environ deux heures de lutte contre les flammes.

Tous les travailleurs ont pu quitter le bâtiment indemnes. Il n'y a pas eu non plus de danger pour la nature ou l'environnement. Il n'est pas pour l'instant possible de quantifier les dommages causés par l'incendie. La police cantonale a ouvert une enquête.

Domat/Ems est le site principal du groupe Ems, fabricant de spécialités chimiques et de polymères. L'entreprise est dirigée par la conseillère nationale grisonne UDC Magdalena Martullo-Blocher. (ats/nxp)