Hécatombe de poissons dans la Mérine

«Cela fait mal au cœur, ils sont encore tout petits.» Attablés aux abords de la cabane de la section moudonnoise de la Société vaudoise des pêcheurs en rivière, Daniel Gerber, dit «Max», responsable du canal d’élevage de la société, et Marie-Jo Dutoit, secrétaire, sont encore abasourdis de ce qu’ils ont découvert ce jeudi. À quelques mètres de là, les 23 000 alevins en cours de croissance dans ce canal bordant la Mérine gisent au fond de l’eau, sans vie. Dans la rivière voisine, il en va de même pour des milliers de truites fario de toutes tailles. Quelques jours après une double pollution de la Morges, le canton de Vaud vient de vivre en terre broyarde l’une de ses pires pollutions de rivière de l’histoire.

La pire pollution du garde

«En 22 ans de service dans ce secteur, c’est la première fois que je suis confronté à une telle pollution», commente Jean-Michel Trolliet, garde-pêche permanent de la région Moudon-Oron, de retour du lit du cours d’eau les bras chargés de 15 à 20 kilos de poissons morts, récoltés dans des sacs-poubelle. «Et avec mes collègues et des auxiliaires, nous n’avons parcouru que les 500 premiers mètres depuis l’embouchure dans la Broye, alors que la rivière est touchée sur plus de 5 km.» L’alerte a été donnée par un pêcheur, qui a contacté la police cantonale.

«En 22 ans de service dans ce secteur, c’est la première fois que je suis confronté à une telle pollution»

La rivière serpentant dans un milieu peu urbanisé, elle était l’une des plus riches du canton en nombre de poissons. Selon les estimations des professionnels, il lui faudra des années pour qu’elle puisse se reconstituer, même si le travail de rempoissonage devrait débuter dans les prochaines semaines. «Mais pour l’instant, notre travail va consister à récupérer ces poissons, ce qui va prendre au moins deux jours, les quantifier selon les espèces, leurs classes d’âge et le poids total, puis organiser des pêches électriques pour sonder s’il reste des survivants», détaille, sans grand espoir, Philippe Savary, collègue de Jean-Michel Trolliet entre Avenches et Payerne. Seul soulagement pour les employés du Canton, le débit plus important de la Broye, dans lequel se jette la Mérine à Moudon, semble permettre la fin de l’asphyxie des truites.

Grande quantité de lisier

Outre la Mérine, le ruisseau de Neyrevaux, qui prend sa source à Peney-le-Jorat, est également touché par la pollution. Ce qui a permis aux gardes-pêche de remonter à la source du délit, soit le déversement d’une grande quantité de lisier de bovin et de porc, probablement dans la journée de mercredi. «Des investigations sont encore en cours pour déterminer comment cela s’est déroulé, mais le fautif risquera une dénonciation auprès du Ministère public, amende à la clé en cas de condamnation», explique Cédric Henry, chargé du secteur Lavaux-Riviera. Au niveau civil, l’auteur devra également prendre à sa charge les frais d’intervention liés à l’enquête, les frais de laboratoire et financer la perte de rendement piscicole constatée, laquelle est calculée en fonction du cours d’eau touché.

Cela passera notamment par l’indemnisation de la société de pêche de Moudon. «Un peu plus haut dans la rivière, on s’occupe d’une écloserie, qui nous permet de faire naître près de 100 000 alevins chaque printemps, détaille «Max». Les différentes sociétés de pêche régionales comme Payerne ou Avenches viennent ensuite se servir d’une partie et chacun doit les élever dans sa région en les nourrissant, avant de les relâcher dans les cours d’eau déterminés par le Canton.» De quoi permettre aussi à chaque société de faire entrer quelques sous dans sa caisse. Celle des pêcheurs moudonnois devrait malheureusement rester désespérément vide cette année… (TDG)