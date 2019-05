Fourgon braqué sur l'A1: 3 Suisses arrêtés

Une opération coordonnée entre les autorités judicaires suisses et françaises a permis l'arrestation de trois hommes en Suisse, communique la police cantonale vaudoise.

Les trois individus sont suisses et âgés de de 29, 30 et 37 ans.

L’instruction est menée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois qui a demandé la mise en détention provisoire de ces trois hommes. Ces mesures ont été accordées par le Tribunal des mesures de contraintes. L’enquête qui se poursuit a pour but de déterminer les rôles de tous les protagonistes.

Pour rappel, le jeudi 8 février 2018, un fourgon blindé qui circulait sur l’A1 en direction de Lausanne avait été contraint de sortir de l’autoroute à Chavornay. Les convoyeurs avaient été braqués par plusieurs hommes armés et cagoulés. Ils avaient dévalisé le véhicule et pris la fuite. La fille de l’un des convoyeurs avait été retenue en otage et ensuite relâchée par ses ravisseurs. Il n’y avait pas eu de blessé.

Il y a quelques jours, l'on apprenait que neuf personnes, impliquées dans l'affaire, avaient été mises en examen en France.

(nxp)