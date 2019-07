En détention après une saisie d'héroïne à Bienne

Un homme âgé de 31 ans a été placé en détention provisoire à Bienne (BE). L'individu interpellé le 25 juillet est soupçonné de trafic de stupéfiants, selon la Police cantonale bernoise.

Drogue et argent liquide

Des investigations menées depuis plusieurs jours ont permis une saisie de plusieurs centaines de grammes d'héroïne à Bienne, a indiqué mercredi la police. Elles laissent présupposer la présence d'un trafic de drogue, précise le communiqué.

L'homme interpellé a été emmené au poste de police pour de plus amples clarifications. Lors de la fouille de ses effets personnels, plusieurs dizaines de grammes d'une poudre non identifiée ont été saisis.

Une perquisition a encore permis la saisie de plusieurs centaines de grammes d'une poudre non identifiée et d'argent liquide. Selon les premières clarifications, il s'agirait d'héroïne. De plus amples investigations sont en cours.