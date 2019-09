Des cas d'exhibitionnisme rapportés près de Berne

La police cantonale bernoise a engagé des investigations et pris des mesures dans le cadre de soupçons d'exhibitionnisme. Le cas d'un homme a été rapporté en début de semaine du côté de Zollikofen, près de Berne, notamment.

Il s'agit d'un homme sortant d'une voiture pour aborder de jeunes filles, a indiqué jeudi la Police cantonale et le Ministère public régional. Outre Zollikofen mardi, la situation s'est répétée dans les localités de Kirchlindach lundi et de Busswil bei Büren (BE) mardi. En l'état, un lien entre les trois cas n'est pas formellement établi.

Dans son action de prévention, la police a pris contact avec les écoles des trois localités, pour sensibiliser et répondre aux questions des élèves et des parents. Elle a engagé des mesures discrètes de surveillance et encourage les personnes concernées de ne pas répandre des rumeurs infondées, notamment sur les réseaux sociaux. (ats/nxp)