Débordements au repas de remerciement des Jeunesses campagnardes

La fête a été un peu trop belle samedi soir à Echallens. Une partie des 3800 personnes qui participaient au repas de remerciement du 100e anniversaire de la Fédération des jeunesses campagnardes, qui a eu lieu cet été à Savigny, a transformé les abords du collège de Court-Champ en vaste pissoir. Au grand dam des riverains. «Nous avons été effarés de voir l'état d'ébriété très avancé des jeunes gens lors de cette beuverie organisée», commentaient certains d'entre eux ce lundi matin dans un courriel envoyé aux médias régionaux, accompagné de nombreuses photos éloquentes: taches d'urine accompagnées ou pas de papier, plaques de vomi et autres personnes déversant leur trop-plein directement depuis leur voiture.

Une habitante du village a également publié des images dimanche sur sa page Facebook. «Je les ai reçues sur un groupe WhatsApp de mamans d'enfants scolarisés sur ce site. Je les ai partagées, car j'ai été choquée. Mon but était de faire prendre conscience du résultat aux gens qui ont commis ces choses.» Et de préciser que ce matin (ndlr: lundi), en déposant ses enfants à l'école, elle leur a bien recommandé de ne pas s’asseoir par terre et de ne pas s'appuyer contre les murs.

«Tout est parti d'une démarche positive»

Syndic d'Echallens, Jean-Paul Nicoullin regrette aussi la tournure des événements: «Tout est parti d'une démarche positive, celle de réutiliser les infrastructures du comptoir régional, qui s'est déroulé la semaine précédente. Nous avions fixé avec les organisateurs un certain nombre de règles, qui n'ont visiblement pas empêché des débordements assez conséquents. Nous avons donc envoyé la voirie dès ce matin (ndlr: lundi) pour finir de remettre le site en état et ces travaux seront facturés aux organisateurs.»

Président du comité d'organisation de la grande fête de l'été passé, Mathias Dupertuis présidait également l'organisation de la soirée. Premier navré de ce qui s'est passé, il fait profil bas. «Dans l'ensemble, pour nous, la soirée s'est bien déroulée. Mais nous avons été victimes du manque d’éducation de certains individus, qui ont préféré se soulager à l'extérieur, plutôt que de faire la queue pour utiliser les toilettes à disposition. Une partie des photos ont été prises à 2h du matin, au moment où nous avons arrêté les festivités, comme convenu. Nous avons commencé les nettoyages tout de suite après et sommes encore allés chercher des Kärcher pour bien nettoyer les murs. Dimanche, nous avons contacté les personnes qui se sont plaintes pour nous excuser. Mais nous sommes vraiment désolés de finir sur une telle image après le succès de cet été.»