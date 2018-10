D'aventureux promeneurs s'embourbent au lac de Bret

Le lac de Bret, passablement asséché, a attiré la foule le week-end dernier, des promeneurs curieux de voir le plan d’eau aussi bas. Certains l’ont d’ailleurs vu d’un peu plus près que les autres: dans la seule journée de dimanche, au moins deux personnes embourbées jusqu’à la taille ont dû être secourues (voir la vidéo ci-dessous). Et ce ne serait pas la première fois.

Ils sont trois autour d’elle, à vouloir l’extirper par les bras de sa fâcheuse posture, mais rien n’y fait. Ils tirent. Ils creusent. Les jambes de la promeneuse sont prisonnières de la vase. Des hommes font mine de rejoindre le petit groupe, mais ils rebroussent chemin alors qu’ils s’enfoncent à leur tour. La situation devient critique. De loin, on imagine la malheureuse au bord de l’épuisement. Ce sont deux pêcheurs, venus au plus près en barque, qui la délivreront à grand peine de son piège d’eau et de terre mêlées, à l’aide d'une rame.

La scène s’est reproduite peu de temps après à l’autre extrémité du lac. «Je me suis avancée près de l’eau. Je n’étais pourtant qu’à quelques mètres du bord, et je me suis retrouvée piégée. Je me suis enfoncée. Il n’y avait plus rien à faire pour me dégager. Vous imaginez si j’avais été toute seule?», témoigne la seconde promeneuse embourbée.

Les gens s’attroupent autour d’elle. Ils prennent des photos. Ils filment. Bien malgré elle, elle fera le buzz sur les réseaux sociaux. Ce sont les pompiers du SDIS Cœur de Lavaux, sirènes hurlantes, qui l’ont finalement dégagée sous les applaudissements. Elle avait de la vase jusqu'aux cuisses depuis une heure.

Le fait est qu’aucun panneau ne mettait en garde les promeneurs contre le risque d’envasement. La commune de Puidoux renvoie à la Ville de Lausanne, propriétaire du site. «Nous allons mettre des panneaux "accès interdit" à certains endroits sensibles ce lundi. Des piquets et des rubans aussi. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des pêcheurs sur ce lac, alors il faut que ce que nous réalisons soit équilibré», explique Pasquale Giordano, responsable de la division production au Service de l'eau à Lausanne.

Les dernières nouvelles font état d'un lac de Bret à 5,7 mètres en-dessous de son niveau normal. «Avant, personne n'allait se promener autour de ce lac, mais depuis cette sécheresse et la publicité qui en est faite dans les journaux, tout le monde s'y rend. Nous sommes victimes de notre succès», déplore le responsable. (TDG)