Cinq chiens vendus sur internet saisis par la police

Le canton de Zurich a mis sous séquestre cinq chiens vendus sur internet en provenance de Roumanie. Les documents des bêtes n'étaient pas valables. Le transporteur et une vendeuse présumée ont été interrogés.

Les chiens étaient épuisés et assoiffés par plus de 20 heures de transports, a indiqué mardi l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). La police cantonale zurichoise et l'Administration fédérale des douanes ont participé à l'opération de mise sous séquestre.

Les chiens auraient dû être remis le soir même à leurs nouveaux propriétaires venant de différents cantons sur un parking non éclairé du canton de Zurich. Les animaux ont été vendus sur internet. Les vendeuses se sont fait passer pour une organisation de protection des animaux.

Pas un cas isolé

Les documents d'accompagnement des cinq chiens étaient incomplets ou incorrects. Le transporteur étranger et une des vendeuses présumées ont été interrogés. Il ne s'agit pas d'un cas isolé, souligne l'OSAV. Bien souvent, les chiens sont remis aux nouveaux propriétaires sans documents officiels ou avec de faux papiers.

Le problème ne se pose pas lorsque les chiens proviennent d'un élevage étranger respectant les règles établies ou qu'ils sont importés par une organisation de protection des animaux professionnelle.

Risque de rage

Lorsque les chiens sont remis avec de faux papiers, le risque de rage est toujours plus élevé, prévient l'office fédéral. Cette maladie peut être transmise aux êtres humains et se révèle mortelle pour eux comme pour les animaux si elle n'est pas détectée à temps et traitée au plus vite.

C'est s'exposer à un risque que d'acheter un chien dont on ne connaît pas la provenance. Il est recommandé de bien se renseigner au préalable afin de faire un tel achat. L'OSAV recommande de visiter un refuge pour animaux ou un élevage canin en Suisse pour apprendre à connaître un chien avant de l'acheter. On évite ainsi un transport pénible pour l'animal et tout risque de rage. (ats/nxp)