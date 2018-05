Chute mortelle d'un enfant dans une compostière

Un enfant de cinq ans est mort après avoir chuté mercredi dans le bac de rétention des eaux de la compostière du Val-de-Ruz à Boudevilliers (NE), a annoncé la police neuchâteloise. Les circonstances du drame ne sont pas encore connues.

Les secours sont intervenus rapidement et l'enfant a été héliporté à l'hôpital de l'Ile à Berne, où il est mort quelques heures plus tard. Une instruction a été ouverte pour éclaircir les «causes et circonstances de cet événement», a précisé la police. (ats/nxp)