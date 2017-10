Appel à témoin pour un accident de moto

La police cantonale vaudoise communique qu'elle cherche des témoins pour l'accident survenu à St-Cergue le samedi 14 octobre en fin d'après-midi.

Aux alentours de 17h15, un Suisse de 71 ans - habitant dans la région - circulait normalement sur sa moto en direction de St-Cergue, lorsque il s’est soudainement retrouvé face à un autre motard circulant en sens inverse et qui dépassait une colonne de voitures.

Les deux hommes sur leurs deux-roues sont alors entrées en collision.

Le motard circulant normalement a été heurté et a été désarçonné. Il a ensuite glissé sur la chaussée jusqu'au talus situé en contrebas et a fini son embardée une dizaine de mètres plus bas. Blessé, il a été transporté à l'hôpital mais ses jours ne sont pas en danger. Quant au motard inconnu, ce dernier a continué sa route sans s’arrêter.

La Police cantonale vaudoise lance un appel à témoin. Les personnes qui ont circulé sur cette route au moment de l’accident et qui seraient en possession d’éléments susceptibles de faire avancer l’enquête, sont priées de prendre contact avec la Centrale de la Police cantonale au 021 333 53 33.

Une enquête a été ouverte.

(comm/nxp)