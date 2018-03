Altercation mortelle à la gare de Martigny

Une altercation s'est produite entre deux personnes vendredi vers 19 heures à la gare de Martigny (VS). Grièvement blessée sur les lieux du drame, l'une des deux est décédée plus tard dans la soirée à l’hôpital de Sion. Une enquête a été ouverte et une personne est activement recherchée dans le cadre de cette affaire, précise la police cantonale.

(jsa/nxp)