Accident mortel de la circulation en Ajoie

Canton de Fribourg Un accident sous le viaduc de l'autoroute a fait deux blessés lundi matin. La route a été fermée pendant deux heures. Plus...

Reichenau (GR) Une collision frontale entre deux voitures, lundi soir près sur la semi-autoroute A13, a fait quatre blessés graves dont un enfant de trois ans. On ignore pour l'instant les causes de cet accident. Plus...