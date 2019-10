A 88 ans, il tente de passer la douane avec 71'000 frs

Un couple de fraudeurs allemands âgés de 88 et 78 ans a tenté de faire passer de Suisse en Allemagne 71'300 francs en argent liquide et en or, sans déclaration à la douane. Les douaniers les ont surpris sur un parking à quelques kilomètres de la frontière suisse.

Lors d'un contrôle effectué la semaine dernière par les douaniers allemands sur le parking situé près d'une jonction autoroutière à Geisingen (D), au nord de Schaffhouse, le couple domicilié près de Stuttgart (D) a d'abord déclaré qu'ils se trouvaient dans la région pour rendre visite à ami. Il a déclaré ne transporter aucune somme d'argent importante.

En vérifiant la voiture des deux retraités, les douaniers ont trouvé une serviette remplie de pièces d'or et d'argent liquide. Ils ont découvert dans la foulée un document écrit et une carte de visite d'une banque suisse. C'est alors que l'octogénaire a admis qu'il revenait de Schaffhouse.

Le retraité a avoué la fraude. Une procédure a été ouverte contre lui. Il risque une lourde amende, indique vendredi l'administration régionale des douanes allemandes. (ats/nxp)