L’extrémiste Alain Soral met un pied en Suisse

Alain Soral (61 ans) est la grande figure actuelle de l’extrême droite en France. Il y a été condamné plusieurs fois pour antisémitisme et négationnisme. Le personnage diffuse ses thèses sur le site internet de l’association française Égalité & Réconciliation (E & R), dont il est le président. Le site offre différents services payants. Depuis fin 2018, les admirateurs peuvent payer par carte bancaire via une association en Suisse: Les Amis genevois de la tolérance.

E & R, un site d’extrême droite français, qui est lié financièrement à Genève? C’est Tristan Mendès France qui a dévoilé ce montage financier franco-suisse. Le petit-fils de l’ancien résistant et ex-président du Conseil des ministres traque les extrémistes de droite sur internet. Il nous explique que le site d’Alain Soral est le «navire amiral» de la nouvelle droite antisémite sur le Net: il a attiré «une moyenne de 4,8 millions d’internautes par mois en 2018».

La plate-forme E & R est une vitrine publicitaire pour les produits du mouvement. C’est une «machine à cash», indique Tristan Mendès France, qui reste difficile à estimer. L’internaute peut y payer sa cotisation de membre entre 20 et 100 euros. Il peut faire un don et acheter des produits divers (livres, vidéos, produits bios). Le visiteur peut aussi se diriger vers les autres adresses qui sont liées à E & R, comme les Éditions KontreKulture qui sont dirigées par ce même Alain Soral.

Depuis peu, le système est grippé. Les nombreuses condamnations pénales ont des conséquences. «Les services de paiement par carte bancaire en ligne ont en effet réagi. Paypal et Stripe se sont retirés de E & R en été 2018», écrit Tristan Mendès France sur le collectif stophatemoney.com. Selon lui, les conditions générales d’utilisation de ces services en ligne sanctionnent de cette manière les propos racistes et antisémites. Il n’y a pas que cela.

Les banques également coupent les ponts. Après la Banque postale en France, c’est «BNP Paribas qui a fermé le compte de E & R en septembre 2019», déclare le site qui dénonce une «persécution de plus» visant à empêcher les sympathisants d’aider financièrement leur mentor.

Alain Soral et son entourage semblent donc être sur une liste noire. Ce qui assèche ses sources de financement. Selon Tristan Mendès France qui est maître de conférences associé à l’Université de Paris, c’est pour contourner l’effet de ces sanctions que le site E & R a créé un montage financier avec la Suisse. L’argent n’est plus versé sur le compte de E & R en France. C’est désormais l’association des Amis genevois de la tolérance qui reçoit l’argent en Suisse, poursuit le lanceur d’alerte.

Cette association est discrète dans le canton de Genève. Elle dispose d’un nom de domaine, lagdlt.com, depuis octobre 2018. L’organisation y explique vouloir défendre les libertés publiques au sens large. Le texte ajoute qu’elle est «politiquement neutre» et «confessionnellement indépendante». L’association est indépendante et soutient qui elle veut sans donner de nom. Ceux d’Alain Soral et de E & R ne sont pas mentionnés.

Le site internet donne une adresse et un numéro de téléphone au centre-ville. Ce sont les coordonnées de l’étude de Me Pascal Junod. L’avocat, un ancien membre de l’UDC, est connu. À la fin des années 90, ses positions politiques étaient jugées trop extrémistes. Les caciques du parti avaient demandé son départ. Ajoutons que l’étude de Me Junod héberge l’adresse en Suisse d’un avocat français: Damien Viguier qui est l’actuel défenseur d’Alain Soral dans l’Hexagone. Contactés, les deux défenseurs n’ont pas répondu.

Les Amis genevois de la tolérance utilisent les services de la plateforme financière Payrexx, à Thoune (BE), une version helvétique de Paypal. Son directeur, Ivan Schmid, explique qu’il ne connaît pas les Amis genevois de la tolérance. Il précise que chacun peut devenir un client du moment qu’il répond aux règles de la compliance. «Tout ce que je peux vous dire pour l’instant, c’est que nous avons reçu une demande d’Alain Soral. Mais nous l’avons refusée», explique-t-il.

Pour ne pas payer d’impôts

Pourquoi la Suisse? Tristan Mendès France estime que les raisons de ce montage financier sont doubles. Assurer le financement du système Soral. «Il y a aussi, peut-être, un volet fiscal.» Le site internet des Amis genevois indique en effet que l’association bénéficie «d’une exonération fiscale». «Les internautes français versent donc leurs dons sur le compte d’une association en Suisse qui ne paie pas d’impôt. J’espère bien que les autorités françaises s’intéresseront à cet aspect.» Contactés, Alain Soral et les responsables du site E & R n’ont pas répondu à nos questions.