Exploitant de la compostière du Val-de-Ruz coupable du décès d’un enfant

Le drame avait traumatisé toute une région. Un mercredi pluvieux de mai 2018, peu avant 16h, une trentenaire s’était rendue à la compostière communale du Val-de-Ruz (NE) en compagnie de ses deux jeunes fils (alors âgés de 8 et 5 ans et demi), à moins de 5 km de leur domicile. Alors que la mère de famille s’affairait à récupérer de la terre végétale, son cadet était parvenu à franchir la barrière métallique entourant un bassin de rétention d’eau, profond de 2 m et recouvert de petites plantes aquatiques (ladite clôture était écrasée à même le sol à son angle ouest suite au passage d’un véhicule).

Le piège aux allures de gazon s’était rapidement refermé sur le garçon, lequel s’était noyé avant l’arrivée des secours. Héliporté à l’hôpital de l’Île, la victime avait perdu la vie en début de soirée.

Seul à avoir été mis en cause par le Parquet régional de Neuchâtel, l’exploitant de la compostière – un agriculteur de 51 ans – a été reconnu coupable d’homicide par négligence ce mercredi matin par le tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz. La juge unique Aline Schmidt Noël a suivi les réquisitions du procureur Fabrice Haag, qui demandait une peine pécuniaire avec sursis de 4800 francs (60 jours-amende). L’accusé a également été condamné à verser une indemnité pour tort moral de 30'000 francs à chacun des parents.

Le représentant du Ministère public avait estimé que le quinquagénaire a créé et maintenu «une situation dangereuse de chute dans la fosse» en ne prenant aucune mesure pour remettre la barrière en état. Clôture qui aurait été défectueuse «depuis l’année 2009 à tout le moins».

Le surlendemain du tragique événement, l’exploitant affirmait dans les colonnes de nos confrères d’«Arcinfo» que l’enclos n’était endommagé que depuis quelques mois. Tout en assurant qu’une nouvelle barrière était justement en commande au moment des faits.

L’un des cinq membres de l’exécutif communal avait pour sa part déclaré publiquement que le collège n’avait «aucun reproche» à adresser à quiconque suite au décès du garçon.

Dans l’intervalle, un grillage recouvrant complètement l’ouverture du bassin de rétention a été apposé.