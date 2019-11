L’étau se resserre sur Radovan Vitek

Les procédures juridiques engagées contre le magnat tchèque de l’immobilier Radovan Vitek pourraient prendre un nouveau tournant. Un rapport confidentiel de 55 pages que nous nous sommes procuré, datant de janvier 2017 et émanant du régulateur financier luxembourgeois (CSSF), expose avec nombre de détails les méthodes agressives et potentiellement illégales mises en place par celui qui est aussi l’homme fort de Crans-Montana pour construire son empire immobilier, l’entreprise CPI PG.

Dans les faits, cela se réfère essentiellement à sa prise de pouvoir sur l’entreprise luxembourgeoise ORCO, entre 2012 et 2016, qui a été le socle de son expansion massive et de l’évolution de sa fortune, estimée aujourd’hui à près de 3,4 milliards de francs.

La version des lésés confirmée

Cette prise de pouvoir avait déjà fait l’objet d’une sanction rendue publique de la CSSF, en décembre 2017. Elle estimait que Radovan Vitek, avec l’aide du propriétaire d’ORCO, le Français Jean-François Ott, avaient agi de concert pour prendre le pouvoir aux dépens des autres actionnaires en agissant secrètement dans leur dos.

Une amende avait également été prononcée pour manipulations de marché. Mais on ne connaissait pas tous les détails de cette décision, qui fait par ailleurs l’objet d’une contestation devant les tribunaux au Luxembourg.

L’affaire a également pris un tour nouveau lorsque le principal actionnaire lésé par la manœuvre, le hedge fund new-yorkais Kingstown, a déposé une plainte en avril de cette année en utilisant la loi RICO, un processus qui offre des pouvoirs étendus en matière de criminalité financière. Une affaire que révélait «24 heures».

Mais alors qu’ils ne s’agissait que d’allégations des plaignants, ce rapport de la CSSF vient tout bousculer puisqu’il confirme, en grande partie, leur version. En clair, Radovan Vitek et son associé se sont, selon la CSSF, entendus secrètement et à de nombreuses reprises pour prendre le pouvoir sans passer par une coûteuse offre publique d’achat. Ils ont utilisé des sociétés de paille basées à Chypre ou aux Seychelles et dont les bénéficiaires réels étaient eux-mêmes ou certains de leurs proches.

Des e-mails et extraits de comptes

On apprend aussi que la banque tchèque J&T, également visée par la plainte, a joué un rôle important puisqu’elle a financé la majorité de ces sociétés masquées. Elle a par exemple contribué à l’achat de près de 20 millions d’actions d’ORCO par un homme d'affaires relié à Radovan Vitek par l'intermédiaire de son avocat et qui n’était même pas client de l’établissement.

On découvre aussi que le magnat tchèque et son homologue français employaient les mêmes intermédiaires de la banque Rothschild & Co. pour faciliter l’achat de certaines actions. Mais la CSSF ne vise pas explicitement ces entités. Elle s’appuie en revanche sur une très grande quantité d’annexes, parmi lesquelles des échanges d’e-mails, des conversations téléphoniques et des traces de transferts bancaires. Même si celles-ci sont encore secrètes.

Pour les plaignants new-yorkais, c’est une aubaine. Ils se sont empressés d’amender leur plainte de ces nouveaux éléments et viennent de la déposer, augmentant d'autant la liste des entités visées par la plainte. Ils affirment, dans le document remis à la cour vendredi dernier, que les plaignants «ont tout fait pour leur empêcher l’accès à ce rapport, allant jusqu’à menacer la CSSF de plainte».

Jean-François Ott aurait même qualifié les enquêteurs de la CSSF de «petits groupes de fonctionnaires sans espoir». Pour Thomas Creal, expert en criminalité financière et qui a travaillé avec les plaignants, le rapport de la CSSF «valide les schémas dénoncés par les plaignants et leur réaction montre leur arrogance».

Les accusés évoquent une plainte «sans fondement»

L’entreprise de Radovan Vitek réagit ce lundi par une déclaration qui ne nomme pas l’existence de ce rapport et n’évoque que «la plainte modifiée». Leur position n’a pas changé: «cette plainte est sans fondement». Le 10 septembre dernier, ils avaient déjà demandé le rejet total de la plainte en raison de l’absence de juridiction et d’une procédure comparable intentée au Luxembourg.

Pour eux «la plainte modifiée ne remédie en rien aux vices juridiques graves et aux infirmités juridictionnelles présents dans la plainte initiale» et ils en exigeront le rejet. Ils ajoutent qu’entre-temps, la plainte de Kingstown a été rejetée par le Tribunal du Luxembourg. Il s'agit toutefois d'une victoire partielle car cette plainte ne visait que l’entreprise et les autres procédures, qui concernent directement Radovan Vitek, sont toujours en cours.

Aux États-Unis, les plaignants, parmi lesquels d’anciens associés du magnat tchèque, qui estiment eux aussi avoir été lésés, lui réclament 3 milliards de dollars. Sa prise de pouvoir sur les remontées mécaniques de Crans-Montana – qui fait l’objet d’une enquête du Ministère public valaisan – est également détaillée. Les prochains développements outre-Atlantique sont attendus dans les deux prochains mois.