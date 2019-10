Etats: la lutte des seconds tours commence

Avec de nombreux seconds tours en vue, la course au Conseil des Etats est loin d'être terminée. Les tractations entre partis ont débuté et les premières décisions sont imminentes, notamment à Genève, Vaud, Valais et Berne.

Le premier duel au second tour est agendé pour le 3 novembre, en Valais. Vaud et Genève suivront le 10 novembre. Les premières listes de candidats doivent être déposées d'ici mardi dans six cantons: Genève, Vaud, Valais, Zoug, Berne et Soleure.

Tractations

En Valais, le sortant PDC Beat Rieder ne devrait pas être inquiété lors du second tour. Le parti démocrate-chrétien n'est toutefois pas assuré de conserver son second siège. Marianne Maret est arrivée en deuxième position, mais le socialiste Mathias Reynard la talonne. La question tourne surtout autour du maintien ou non de la candidature du PLR Philippe Nantermod, arrivé quatrième. L'UDC Cyrille Fauchère a lui déjà annoncé son intention de rester en course.

Dans les cantons de Vaud et Genève, le ticket rose-vert est arrivé en tête. Les partis se réunissent en assemblée lundi soir. A Genève, l'Entente bourgeoise a été distancée, le PLR Hugues Hiltpold arrivant troisième. Sa co-listière PDC Béatrice Hirsch, quatrième, a indiqué dimanche vouloir se maintenir dans la course. L'UDC Céline Amaudruz se maintient, elle aura le soutien du MCG.

En terres vaudoises, le candidat PLR sortant Olivier Français, distancé au premier tour par la Verte Adèle Thorens et la socialiste Ada Marra, va chercher à s'assurer le soutien de l'UDC. Les assemblées de parti de lundi soir seront décisives.

Suspense à Berne et Fribourg

L'incertitude règne aussi à Berne. Le sortant socialiste Hans Stöckli et la présidente des Verts Regula Rytz sont arrivés en tête, mais l'UDC Werner Salzmann les talonne de très près.

Le sort de la ministre des finances Beatrice Simon, arrivée quatrième loin derrière et qui tente de sauver le seul siège PBD aux Etats, est incertain. Elle pourrait jeter l'éponge. Les partis devraient annoncer leurs stratégies mardi dans la matinée.

A Fribourg, où les candidats doivent annoncer un éventuel retrait d'ici mercredi, la question d'un deuxième tour reste ouverte. Les sortants Christian Levrat (PS) et Beat Vonlanthen (PDC) n'ont pas atteint la majorité absolue et pourraient devoir affronter la PLR Johanna Gapany arrivée troisième, voire l'UDC Pierre-André Page.

D'autres cantons verront les partis annoncer leurs candidats au deuxième tour durant la semaine: Schwyz, Lucerne, St-Gall et Argovie. A Zurich, l'UDC annoncera jeudi si elle maintient le tribun Roger Köppel, arrivé troisième, dans la course face au PLR Ruedi Noser. (ats/nxp)