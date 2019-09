Et si le nouveau billet de 100 francs était le dernier?

Il est l’un des billets de banque les plus célèbres du monde. Dans les bureaux de change étrangers, la coupure de 100 francs suisses est souvent affichée aux côtés du dollar, de l’euro ou du yuan. Mais Giacometti, c’est fini! Dès le 12 septembre, adieu l’inoubliable visage fixe de l’artiste sur fond bleu.

La Banque nationale suisse (BNS) a présenté le nouveau billet mardi à Berne. Plus de 125 millions d’exemplaires seront mis en circulation à partir de la semaine prochaine. Comme pour toute la nouvelle série (10, 20, 50, 200 et 1000 francs) progressivement émise entre 2016 et 2019, les motifs dominants que sont la main et le globe figurent également sur le billet de 100 francs. Il est le sixième et dernier à pénétrer le marché. Une fois la mise en circulation terminée, la BNS en aura fini avec l’émission de la neuvième série de billets qui a pour thème «La Suisse aux multiples facettes». À noter que les anciennes coupures conservent leur validité jusqu’à nouvel avis.

Vers une société «no cash»?

Il s’est déroulé plus de vingt années depuis la dernière émission de billets. La question brûle les lèvres: avec la multitude de moyens numériques de paiement, est-ce que ce sera la dernière impression physique? Thomas Jordan, président du directoire de la BNS, a tenu à rassurer son monde: «L’argent liquide aura toujours sa carte à jouer à l’avenir. Certes, le trafic des paiements est marqué par l’avènement des nouvelles technologies et les transactions sans numéraire vont augmenter. Mais l’approvisionnement en numéraire continue de représenter un de nos mandats centraux.»

Et les nouveaux modes de consommation? «Malgré ces changements, l’argent liquide et notre nouvelle série de billets de banque disposent de bonnes perspectives d’avenir. Les liquidités sont utilisées et appréciées pour diverses raisons. Elles peuvent être utilisées de manière fiable en tout temps et en tout lieu. Tout en dépendant moins d’une infrastructure technique», a déclaré le président.

La BNS dit néanmoins suivre de très près l’évolution de la monnaie numérique. Avec le libra de Facebook et le système suisse Twint, qui a annoncé ce mardi sa volonté d’exporter son moyen de paiement par smartphone vers l’Europe, beaucoup de détails sont encore inconnus et difficiles à évaluer. Les banquiers centraux disent analyser la situation en profondeur pour mieux comprendre les conséquences économiques des monnaies numériques.

L’an dernier, une étude de l’École de sciences appliquées de Zurich s’est penchée sur les moyens de paiement préférés des Suisses. L’argent liquide conservait sa première place en termes de nombre de transactions dans le commerce stationnaire (en particulier pour les achats de moins de 20 fr. ), tandis que la carte de débit occupait le haut du classement pour les dépenses totales. La méthode Twint, via l’application installée sur les téléphones, commence à se généraliser en Suisse. L’entreprise revendique 1,7 million d’utilisateurs réalisant près de 4 millions d’opérations par mois. Et pas seulement dans les grandes villes, même si 70% des paiements se font encore en espèces en Suisse. Porte-parole de Twint, Victor Schmid est sûr que les comportements se modifient: «Les systèmes de paiement mobile seront de plus en plus populaires car ils sont tout simplement plus pratiques que les pièces et les billets.»

Suisses attachés au liquide

Alors, déjà désuet, le nouveau billet de 100 francs? Pas pour Robin Eymann, responsable de la politique économique à la Fédération romande des consommateurs: «À court ou moyen terme, le cash ne sera pas supprimé. Les Suisses y sont très attachés. L’argent liquide est synonyme d’anonymat, contrairement aux autres moyens de paiement qui posent un certain nombre d’interrogations quant à la protection des données et aux commissions perçues.»

Quoi qu’il en soit, le dernier-né à deux zéros sera disponible en fin de semaine prochaine aux guichets de la BNS à Berne et à Zurich ainsi que dans les quatorze banques cantonales. Et dans les jours suivants auprès des banques commerciales et de La Poste.