L’épidémie se développe vite. Voici comment s’en prémunir.

La vague du coronavirus frappe désormais de plein fouet la Suisse. Il y a quelques jours, nous en étions à moins d’une centaine de personnes infectées. Depuis vendredi, ce nombre dépasse les 200. Les cas sont tellement nombreux qu’il n’y aura plus d’obligation pour les Cantons de faire vérifier les tests positifs au laboratoire de référence de Genève. Alain Berset s’attend à de nouveaux morts après le premier décès survenu à Lausanne.

«Nous devons donc protéger en priorité les personnes à risque, affirme le ministre de la Santé. C’est-à-dire le million et demi de seniors de plus de 65 ans et les personnes vulnérables.»

Qu’entend la Confédération par «vulnérables»? Ce sont toutes les personnes souffrant d’une maladie suivante: cancer, diabète, faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie, hyper-tension artérielle, maladies cardiovasculaires et maladies chroniques des voies respiratoires.

Voici les nouvelles recommandations de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour cette population à risque.

Éviter les heures de pointe

Que ce soit dans les transports publics ou dans les magasins, évitez les heures de pointe! Voyagez pendant les heures creuses et faites-vous livrer vos achats par un membre de la famille ou un voisin. Évitez les salles de spectacle et les manifestations sportives. Réduisez vos rendez-vous au strict minimum, tout comme vos visites dans les EMS et les hôpitaux. Et, bien sûr, évitez tout contact avec une personne malade. Cette distance sociale est le moyen le plus efficace pour enrayer la progression du coronavirus, selon Alain Berset. Daniel Koch, de l’OFSP, a d’ailleurs recommandé aux journalistes de ne pas trop approcher le conseiller fédéral de peur qu’il soit contaminé. «Et inversement», a plaisanté le ministre socialiste.

Attention aussi à la maison

Ce n’est pas parce que vous évitez la foule et que vous restez tranquillement chez vous que vous êtes en sécurité. La maison est devenue le principal foyer d’infection, reconnaît l’OFSP. Et la contamination, après avoir touché les jeunes, s’étend aux personnes âgées. Le problème à domicile? On ne respecte pas assez la distance physique avec ses proches et on se fait contaminer par son fils ou sa sœur. La recommandation de Daniel Koch aux personnes à risque? «Si vous aviez prévu de fêter votre anniversaire en famille prochainement, renoncez-y!» Plus généralement, évitez les effusions avec vos proches.

Ne pas surcharger les hôpitaux

«Il faut protéger le système de santé, prévient Alain Berset. Les hôpitaux ne doivent pas céder sous la pression.» L’objectif du Conseil fédéral est clair: les structures médicales doivent pouvoir se concentrer sur les cas graves et continuer à fonctionner le plus longtemps possible.

«Pour la majorité des gens, le coronavirus ne pose pas de problème particulier, rappelle Daniel Koch. Si vous n’êtes pas dans un groupe à risque, que vous avez des symptômes de la maladie et que votre état général est bon, s’il vous plaît restez à la maison pour ne pas infecter les autres, mais ne courez pas aux urgences.»

La Confédération demande aux employeurs de faire preuve de souplesse pour les certificats médicaux. Ils ne devraient pas l’exiger avant le cinquième jour d’absence de l’employé. Daniel Koch a également fait le point sur les masques à disposition, sachant que la Suisse n’en produit pas et que certains pays s’opposent aux exportations. «Les stocks de la Confédération ont presque tous été distribués aux Cantons. Nous sommes en discussion pour de nouvelles commandes, mais je ne peux pas vous en dire plus.»

Rester hors des salles et des stades

L’interdiction de toute manifestation de plus de 1000 personnes reste valable jusqu’au 15 mars. La mesure vise à prévenir ou à ralentir une propagation plus importante du virus. Le Conseil fédéral se réunira le 13 mars pour voir si elle doit être prolongée. La décision sera prise de concert avec les Cantons.

«Nous sommes conscients du fait que le coronavirus et les mesures adoptées ont un impact sur le monde du travail et sur la vie publique en Suisse, réagit Alain Berset. On voit les problèmes que cela peut avoir sur la culture, le sport ou encore le tourisme, qui subissent directement ces mesures.» Mais il insiste: «Si nous ne faisons rien, les conséquences seraient pires encore.»

Si les restrictions se prolongent, le Département fédéral de l’économie examinera d’ici au 20 mars, en concertation avec le Département fédéral de l’intérieur, les mesures d’accompagnement à prendre pour atténuer l’impact économique.

L’armée en renfort

Les militaires entrent en scène. Première mesure concrète, l’armée a mis à la disposition du Ccanton du Tessin deux ambulances et le personnel qui va avec. «Pour soutenir les Cantons, le Conseil fédéral a décidé, à titre préventif, de mettre à leur disposition le service d’appui de l’armée», détaille Alain Berset. Par exemple pour épauler les établissements hospitaliers civils.

Au total, quelque 800 personnes pourraient ainsi être détachées pour une durée de trois semaines au maximum. Si ce service d’appui dépasse ce délai, le gouvernement devra s’adresser au parlement pour pouvoir le prolonger.