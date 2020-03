L'EPFL suspend tous ses cours sur le campus

L'annonce est tombée tard jeudi soir: à l'EPFL, tous les cours de la journée du vendredi 13 mars sont supprimés. «La Direction de l’EPFL a décidé jeudi 12 mars de renforcer les mesures prises pour limiter la propagation du COVID-19», confirme l'école.

La suite de l'enseignement de l'école polytechnique, dès lundi, ne se fera plus dans les auditoires. «Dès le lundi 16 mars et jusqu’au dimanche 19 avril, tous les cours de l’EPFL seront dispensés en ligne (en direct et/ou enregistrés).»

EPFL cancelling all classes, independent of size, starting tomorrow, and moving online. The right move!

«Elle est aussi la responsabilité de chacune et de chacun. Les mesures prises par l’EPFL constituent un effort de responsabilisation vis-à-vis des personnes dites à risque que nous sommes toutes et tous appelés à côtoyer dans la société, et sur le campus. Tout doit être mis en oeuvre pour ralentir la propagation de la maladie», poursuit l'institution, qui a donc décidé de durcir les mesures prises jusqu'alors.

More than 700 courses. Online. In less than a week. Thank you all teachers, students and administrators for this amazing effort. This is why I love this school !!! https://t.co/vHxH11y8OQ