Il y aura une enquête sur la flotte de haute mer

La Confédération a perdu plusieurs centaines de millions de francs en lien avec les cautionnements de la flotte de haute mer. Vu les critiques émises par le parlement, le conseiller fédéral responsable de l'Économie, Guy Parmelin, a ouvert une enquête administrative.

L'enquête a été confiée à Cornel Borbély, a communiqué vendredi le Département de l'économie. Elle portera sur l’organisation de la direction de l’Approvisionnement économique du pays (AEP), cible des critiques des commissions de gestion du parlement.

Seront examinées la collaboration et la répartition des tâches et des responsabilités entre l’office et l’organisation de milice. M. Parmelin veut aussi un accent sur la gestion des risques et certaines procédures visant à surmonter les situations d’urgence et les pénuries. L'organisation de crise des navires de haute mer mise sur pied par le département sera soumise à un examen approfondi.

L'approvisionnement économique doit être organisé de manière efficace et en toute conscience des risques. L'enquête devra confirmer ou améliorer de façon ciblée le fonctionnement de la direction de l’AEP, la gestion des risques et l'organisation de crise. (ats/nxp)