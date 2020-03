Nos mains, ces ennemis publics numéro un

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a émis ce lundi de nouvelles recommandations pour se protéger contre le coronavirus. Sa campagne d’information passe du niveau jaune à rouge et trois règles sont ajoutées: jeter les mouchoirs usagés dans une poubelle fermée, éviter les poignées de main et téléphoner avant de se rendre chez le médecin ou aux urgences. Pour mémoire, il était déjà conseillé de se laver soigneusement les mains, de tousser ou éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude et de rester à la maison en cas de fièvre et de toux.

Plusieurs recommandations visent à éviter la transmission du virus par les mains. Les leçons de savonnage font sourire? Le conseil est tout à fait sérieux, et encore plus utile. «Il a été démontré qu’un bon lavage réduit de 99% le nombre de virus et de bactéries présentes sur les mains», plaide Nathalie Farpour Lambert, médecin cheffe au service de santé de l’enfance et de la jeunesse du canton de Genève. «C’est une manière efficace et bon marché pour lutter contre les maladies.»

Vecteur de transmission des microbes

Efficace, donc, à condition d'agir dans les règles de l’art, sans oublier les espaces entre les doigts, leurs bouts, ainsi que les pouces. Le tout prend une bonne vingtaine de secondes et devrait être répété régulièrement. «Pour les enfants, cela correspond à chanter Joyeux anniversaire», glisse Nathalie Farpour Lambert. Il vaut mieux privilégier le savon liquide et ne pas oublier de sécher ses mains avec un papier ou un linge à usage unique. Les solutions hydroalcooliques? Cela n’est pas nécessaire si le lavage est fait avec soin.

Il faut dire que nos mains sont un véritable vecteur de transmission des microbes, que ce soit par contact direct (une poignée de main) ou indirect (en touchant un objet contaminé, car un virus peut généralement survivre quelques heures sur des objets). On peut aussi s’infecter soi-même en touchant ses yeux, sa bouche ou son nez.

Quelques arguments supplémentaires. Selon des tests effectués en laboratoire, on peut transmettre de 100'000 à 100 millions de bactéries en serrant la pince à autrui. Et puis, regardez un peu autour de vous: nous nous touchons le visage en moyenne 16 fois par heure. Résultat? Environ 80% des maladies infectieuses sont transmises par les mains.

De la grippe à la gastro-entérite

Or, notre hygiène est douteuse dans ce domaine. Des étudiantes de l’Université de Heidelberg ont observé les doigts de 1000 usagers des WC. 7% ne se sont pas lavé les mains, 27% l’ont fait uniquement à l’eau, 58% ont utilisé du savon. Mais seuls 8% l’ont fait avec la minutie nécessaire. Une autre étude menée dans les aéroports arrive à la conclusion que si 60% des voyageurs avaient les mains propres en tout temps, cela pourrait ralentir la propagation mondiale des maladies de près de 70%.

Depuis plusieurs années, l’hygiène des mains fait l’objet d’intenses campagnes en milieu hospitalier. A Genève, Nathalie Farpour Lambert compte bien apprendre à tous les élèves à respecter les règles d’un bon lavage, un peu comme cela est fait pour les dents. Car si cette hygiène est mise en avant dans la lutte contre le coronavirus, elle est tout aussi utile contre d’autres maladies, de la grippe à la gastro-entérite. Et selon la médecin, cela devrait devenir un réflexe au quotidien. Même après l’épidémie actuelle.