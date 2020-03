Engelberg offre 1000 semaines de vacances au personnel médical

Tous les soirs à 21 heures, les Suisses rendent grâce aux milliers de membres du corps médical qui bataillent jour et nuit pour soigner les personnes atteintes par le coronavirus, tout en continuant de traiter les autres pathologies urgents ainsi que les accidents. On peut aisément imaginer que le jour où la pandémie sera derrière nous, ils aspireront à un repos bien mérité. Voire à «Déjeuner en paix», pour reprendre le titre de la célèbre chanson de Stephan Eicher, sur le disque «Engelberg» sorti voici presque trente ans (en 1991).

Tirés au sort

C'est précisément cette station du canton d'Obwald qui vient de lancer une action inédite en leur offrant pas moins de 1000 semaines de vacances, pour, à sa façon, les remercier de «leur inlassable engagement pendant la crise du coronavirus». Plus exactement, 1000 professionnels de la santé seront sélectionnés, au hasard comme il se doit, après s'être inscrits jusqu'au 15 mai sur le site «engelberg.ch/sagt-danke». Il sera possible de faire valoir ces semaines de vacances jusqu’au 15 décembre. Les organisateurs précisent en outre que «l’employeur et la justification de la participation» devront être indiqués.

Coup de pub

Ce geste se double également d'un joli coup de pub pour un secteur touristique littéralement mis à terre par la pandémie. Hôtels, remontées mécaniques, commerces, restaurants, et même le couvent d’Engelberg, ainsi que d'autres prestataires touristiques se sont en effet unis pour garantir le financement de l'opération. «Je suis particulièrement heureux que, dans cette action, tous les prestataires aient été spontanément disposés à apporter leur contribution», souligne le président de la commune, Alex Höchli.

Clin d'oeil de Dominique Gisin

En guise de people, la skieuse Dominique Gisin, médaillée d'or aux JO de Sotchi en 2014, salue «tous ceux qui, dans le domaine de la santé, fournissent actuellement des prestations incroyables pour l’ensemble de la population». Et d'ajouter: «On ne le sait pas, mais peut-être que d’autres destinations vont suivre notre exemple.»