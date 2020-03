«Les écoles pourraient fermer bien plus longtemps»

La fermeture des écoles en raison de la crise du coronavirus risque de durer bien plus de temps que ce qui a été annoncé officiellement. «La science prévoit qu'il faudra trois à quatre mois pour que l'épidémie se calme, nous devons donc également nous attendre à ce que les écoles restent fermées durant ce laps de temps», déclare à la «NZZ am Sonntag» Silvia Steiner, ministre zurichoise de l'éducation et présidente de la Conférence des directeurs cantonaux de l'éducation.

Filippo Leutenegger, membre de l'exécutif de la ville de Zurich en charge des écoles, abonde: «Je me prépare au fait que nous devions poursuivre l'enseignement à distance au-delà des vacances de printemps». Ces hypothèses sont donc aussi la raison pour laquelle les écoles travaillent maintenant d'arrache-pied pour introduire des systèmes et des procédures afin que les élèves puissent poursuivre le cursus depuis chez eux.

Silvia Steiner anticipe une «phase de chaos». Mais la vie scolaire se stabilisera à nouveau, prédit-elle. «Nous voulons à tout prix éviter que cette mesure extraordinaire ne provoque un dysfonctionnement dans la carrière éducative des enfants et des jeunes», assure-t-elle.