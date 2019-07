E-Voting: Fribourg exige une compensation de la Poste

Le canton de Fribourg exige une compensation financière de la Poste après le fiasco de son système de vote électronique. Le contrat n'a pas été rempli, indique à la NZZ am Sonntag la chancelière d'Etat Danielle Gagnaux-Morel, qui n'a pas souhaité articuler le montant réclamé. Les négociations sont toujours en cours.

Outre Fribourg, Bâle-Ville, Thurgovie et Neuchâtel utilisaient le système développé par la Poste et se retrouvent donc dans la même situation. Contactés par le journal alémanique, ces trois cantons envisagent également de réclamer des compensations.

Le système ne répondait pas aux exigences

Sous la pression de la Confédération, la Poste a dû mettre un terme à son système. Dans la perspective des fédérales en octobre prochain, la Chancellerie fédérale a conclu, après examen par des experts externes, que le système ne répondait pas en l'état aux exigences de la loi fédérale.

Le vote électronique est autorisé en Suisse depuis 2004, mais seulement à titre expérimental et pour un nombre limité d'électeurs. En juin, le canton de Genève avait lui aussi cessé d'exploiter son système de vote électronique, également utilisé à Berne, en Argovie et à Lucerne. Les citoyens suisses n'ont aujourd'hui aucune possibilité de participer à des votations ou à des élections via un ordinateur, ce qui complique notamment la donne pour les Helvètes habitant à l'étranger. (ATS/nxp)